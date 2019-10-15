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Sakarya'daki silahlı kavga

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnafın yaralanması ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnafın yaralanması ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Yaman Sokak'ta esnaf Fatih A. ve Sedat Ç'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli S.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan S.Ö, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, dün, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde karşılaşan S.Ö. ile esnaf Fatih A. ve Sedat Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, silahla iki kişiyi vurarak olay yerinden kaçmıştı.

Adapazarı, Sakarya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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