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Sakarya'daki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:32 Kaynak: AA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'ndeki kahvehanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi silahla ayaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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