Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

25.04.2022 19:07
Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı. Cinayet büro ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler E.T. ve R.G'yi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 Nisan'da kavgaya dönüşen tartışma sonucu E.T. M.T'ye ateş etmiş, M.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı
Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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