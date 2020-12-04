Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Modern Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonda çalışan S.Y. ve A.A ile bir grup arasında yaşanan silahlı kavga sonrasında olaya karışan 8 şüpheli polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden C.B. tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 2 kişinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Dün, Erenler ilçesinde, Modern Sanayi Sitesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelerek burada çalışan S.Y. ve A.A. ile tartışmaya başlayan bir grup, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile A.A.'yı tabancayla yaralamıştı.