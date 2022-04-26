Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

26.04.2022 16:03

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.T. ile olay yerinden kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan E.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 Nisan'da kavgaya dönüşen tartışma sonucu E.T'nin tabancayla ateş ettiği M.Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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