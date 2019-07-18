Sakarya'daki silahlı saldırı

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde, çay bahçesinde oturan kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da Ankara
Caddesi'nde, Çarşı Camisi'nin yanındaki çay bahçesinde oturan Ahmet Er
'i (65) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.A'nın (78) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara Caddesi'nde, 5 gün önce Çarşı Camisi'nin yanındaki çay bahçesinde oturan Ahmet Er, F.A'nın silahlı saldırısına uğramış, ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Er, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
Zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.