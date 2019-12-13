Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 9'u tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.T, savunmasında bilgisayar teknisyeni olarak çalıştığını söyledi.

Sanıklardan Ç.A'nın arkadaşı olduğunu belirten S.T, "Olay günü Ç.A, bana Sakarya'ya gideceğini söyleyince 'Benim de Düzce'de iş görüşmem var.' dedim ve beraber yola çıktık. Ben Hendek'te indim ve otobüsle Düzce'ye gittim. Düzce'de işim bitince otobüsle İstanbul'a döndüm. Olayı öğrenince şoke oldum. Olay yerinde hiç bulunmadım, yeri de bilmem." ifadesini kullandı.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan, sanıkların mağdur olduğunu ifade ettiklerini aktararak, "En çok mağdur olan benim. Herkesten şikayetçiyim." dedi.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Ü.S, olayın mağdurunun kendisi olduğunu öne sürerek, "Saldırıya uğrayan benim. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık R.A. da olayda ilk olarak saklanmayı tercih ettiğini dile getirerek, "Rahmetli kardeşim ilk anda vurulduysa biz ilk anda saklanmış durumdaydık. İstesem bize saldıranları vurabilirdim ama vurmadım. Caydırmak için ateş ettim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık F.İ. de mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığını iddia ederek, "Olayda kendimi savunmak zorunda kaldım. Silahımı yaralıları korumak için çıkardım. Yaralıları bindirdiğimiz araca da ateş edildi. Sağlık sorunlarım vardır, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Bekir Ayan'ın avukatı da delillerin toplandığını belirterek, dosyada karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halleri ile bir firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Heyet, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini de kararlaştırarak duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde, 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 33 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 33 sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10'ar aydan 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.