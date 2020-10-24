Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

24.10.2020 00:13
Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında adli kontrol şartına uymaman bir sanığın tutuklandığı, avukatların yazılı beyanlarını sunduğunun zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda verilen mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan tutuksuz sanık M.Ö, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Olayla ilgim yoktur. Silah kullanmadığım dosyada sabittir. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık O.T. de olayla alakasının bulunmadığını öne sürerek, "Suç işlediğime dair maddi ve manevi delil yoktur. Maktulü hiç görmedim, kendisiyle ve ailesiyle husumetim yoktur. Olayın faili olmadım. Silah bulundurmadım ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık E.U. da kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürerek, "Ne yaralılarda ne de maktulde silahımdan iz yoktur. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık F.E. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Yaralandıktan sonra kendimi koruyabilmek için binayı hedef alarak ateş ettim. Maktulün olduğu yere doğru ateş etmedim. Maktulün öldürülmesine sebebiyet vermedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, takdir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık R.A. da engellemek için ateş ettiğini belirterek, "İş yerimin sınırları içinde kaldığım bu olayda ölmemek ve öldürmemek için hareket ettim. Kimseye zarar vermedim. Oradan sağ kurtulmanın mücadelesini verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık S.Ö. da saldırıya uğradığını dile getirerek, "Esnafım. Binada mahsur kaldım. Direk ya da dolaylı olarak öldürme kastım yoktur. Olay yerine gelenler profesyonelce toplanıp gelmişlerdir. Devletin bana verdiği 15 senelik silahımla kendimi savundum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Ü.S. de kendisini korumak için uğraş verdiğini, silah kullanmadığını, ateş etmediğini, kimseyi vurmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklarda, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan da asıl mağdurun kendileri olduğunu, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Ayan'ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekime'e erteledi.

Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan kurtarılamamıştı.

Dört müştekinin yer aldığı iddianamede, 33 sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10 aydan 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, Ateş, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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