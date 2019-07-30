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Sakarya'daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

2 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dükkanında silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Sakarya'daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dükkanında silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sakarya'nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G., aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren H.P. ise olay sonrası Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.P.'nin aracıyla M.G.'nin dükkanın önüne gelişi ve daha sonra araç içerisinden ve aracın dışından silahla ateş etmesi yer alıyor. M.G.'nin ise kendisine kurşun yağdıran silahlı saldırganın üzerine yürüdüğü anlar görüntülere yansıyor. - SAKARYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 06:09 Kaynak: İHA
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