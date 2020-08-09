Sakarya'daki silahlı saldırılara ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün kendisine yol vermediği için 54 ADG 864 plakalı otomobil sürücüsü R.A. (26) ve yanındaki D.B'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nişan törenindeki saldırının faili de yakalandı

Nişan merasiminde çevreye ateş açarak 4 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, S.Ç'yi Geyve ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin saklandığı yerde yapılan aramada silah ile 2 şarjör ve 42 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaklaşık 3 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı M.N.Ş'nin Küpçüler Mahallesi'nde önceki gece yapılan nişan merasimine giden S.Ç, silahla çevreye ateş açmış, saldırıda M.N.Ş ile genç kızın babası K.Ş, annesi M.Ş. ve H.D. yaralanmıştı.

Olayı haber alır almaz hastaneye gitmek üzere yola çıkan genç kızın eniştesi ve saldırganın kardeşi M.Ç, Karasu çevre yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı 54 ADG 864 plakalı otomobil sürücüsü R.A. (26) ve araçta bulunan D.B'ye ateş açmış, sürücü R.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan D.B. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, diğer olayın şüphelisi S.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatılmıştı.