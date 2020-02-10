Sakarya'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Akyazı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Akyazı Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, jandarma istihbarat birimleri, Akyazı ilçesindeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G. aracılığıyla tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşmış, İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile E.B, N.A, B.K, A.E. ve H,Y gözaltına alınmış, araçta yapılan aramada Tevrat olduğu değerlendirilen iki tarihi eser ele geçirilmişti.