Sakarya'daki Teleferik Projesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılması planlanan "Teleferik Projesi"ne bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Sapanca Belediyesi ile Bursa Teleferik AŞ. arasında Kırkpınar Mahallesi'nden başlayarak bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek Teleferik Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale yapıldı.

Bölgede çok sayıda ağacın kesileceğini iddia ederek projeye tepki gösteren mahalle sakinleri de projenin yapılacağı alanda çadır kurup eylem başlattı. Geçen hafta eylemcilerle görüşen Sapanca Belediyesi yetkilileri, alandan çadırların kaldırılmasını istedi.

Eylemini sürdüren gruba, çevik kuvvet ve zabıta ekipleri eylemi sonlandırmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan gruba ekipler müdahale etti. Müdahale sırasında biri polis 4 kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Bayılanlara polis, vatandaş ve 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Eylemciler, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin'le görüşmelerinin ardından çadır, masa ve sandalyeleri kaldırdı.

Daha sonra polis ekipleri, inşaatın başlayacağı alanı demir bariyerlerle kapattı.

Eylemcilere destek olmak için gelen CHP ile İYİ Parti'nin il ve ilçe başkanları da duruma tepki gösterdi.