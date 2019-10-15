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Sakarya'daki Teleferik Projesi

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılması planlanan "Teleferik Projesi"ne tepki olayında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'daki Teleferik Projesi, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılması planlanan "Teleferik Projesi"ne tepki olayında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yapılacak teleferik projesine tepki gösteren ve alanda çadır kurup eylem başlatanlara ekiplerin müdahalesi sırasında 1'i polis memuru 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Sapanca Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Olay

Sapanca Belediyesi ile Bursa Teleferik AŞ. arasında Kırkpınar Mahallesi'nden başlayarak bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona erecek Teleferik Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale yapılmış, bölgede çok sayıda ağacın kesileceğini iddia ederek projeye tepki gösteren mahalle sakinleri de projenin yapılacağı alanda çadır kurup eylem başlatmıştı.

Eylemini sürdüren gruba, çevik kuvvet ve zabıta ekipleri eylemi sonlandırmaları yönünde uyarıda bulunmuş, uyarıları dikkate almayan gruba ekipler müdahale etmişti. Eylemciler, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin'le görüşmelerinin ardından çadır, masa ve sandalyeleri kaldırmıştı.

Sapanca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:12 Kaynak: AA
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