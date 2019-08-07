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Sakarya'daki trafik kazası

2 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü Şanlı Murat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Şanlı Murat D, adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimliğince tutuklandı.
Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde dün seyir halindeki Şanlı Murat D'nin kullandığı 34 HP 6904 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 otomobille çarpmıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Emirhan Arda Bildik (5) ve Buse Acar yaralanmıştı.
Yaralılardan Burak Ekşi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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