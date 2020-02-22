Sakarya'daki trafik kazası KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Sakarya'daki trafik kazası KGYS'ye yansıdı
7 saat önce
Sakarya'da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
Sakarya'da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın dikkatsizlikten olduğu görülüyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Tunatan kavşağında meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Meydana gelen trafik kazasının kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
Gerçekleşen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA
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