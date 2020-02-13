Sakarya'daki trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve 11 gün sonra hastanede yaşamını yitiren genç, Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Dörtyol mevkisindeki trafik kazasında ağır yaralanan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hüseyin Doğukan Saraç (17), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Saraç için Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gencin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Adapazarı ilçesi D-100 kara yolu Dörtyol mevkisinde 1 Şubat gecesi iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanmış, İlker Kaçar (23) kaldırıldığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.