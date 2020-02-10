Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi defnedildi - Son Dakika
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Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi defnedildi

6 saat önce

Sakarya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Kaplan son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi defnedildi, System.String[]

Sakarya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Kaplan son yolculuğuna uğurlandı.

D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil ve kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Ali Kaplan'ın (39) cenazesi, Osmanbey Mahallesi Camisine getirildi.

Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaplan'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Osmanbey Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Dün, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan (39), M.M. yönetimindeki 54 D 2574 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ali Kaplan, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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