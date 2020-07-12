Sakarya'daki trafik kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ağır yaralı Ali A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Dün, Hendek ilçesi Osman Gazi Caddesinde T.A'nın kullandığı 34 BG 4424 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosikletle çarpışmış, kazada yaralanan Suat A. (27), Ahmet S. (16) ile Ali A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Osman Gazi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ali. A'nın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi 'nden alınarak Dikmen Mahallesine getirildi ve burada kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ali A'nın cenazesi toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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