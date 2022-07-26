Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi 4 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
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Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi 4 gün sonra hastanede öldü

26.07.2022 01:15
Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi 4 gün sonra hastanede öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 21 Temmuz'da trafik kazasında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 21 Temmuz'da trafik kazasında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Karasu Kaynarca yolu Denizköy mevkisindeki 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ali Kutlu (53), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kutlu'nun cenazesi memleketi Karasu'da toprağa verilecek.

Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, 21 Temmuz'da Halil Bay'ın kullandığı 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali Kutlu yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktörle çarpışmış, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Ali Kutlu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi 4 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi 4 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
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