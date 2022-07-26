Karasu Kaynarca yolu Denizköy mevkisindeki 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ali Kutlu (53), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Ali Kutlu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi 4 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

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