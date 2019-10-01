Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki uyuşturucu operasyonu
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Sakarya'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Sakarya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda tabut içinde 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.G. yaşının küçük ve okuyor olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.G. ise tutuklandı.

Olay

Dün, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda yaptığı aramada, lojmana ait bir odada tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.

Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konulmuştu.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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