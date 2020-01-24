Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan K.B, O.C, C.R.A, İ.İ. ve yabancı uyruklu L.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B, O.C ve C.R.A çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.İ. ve L.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda biri yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alınmış, çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen 1 depo ile 4 ikamette yapılan aramalarda uyuşturucu nitelikli 588 bin 30 ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen 2 milyon 922 bin 195 hap ele geçirilmişti.