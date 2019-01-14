Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Yangın Söndürüldü

Sakarya'daki Yangın Söndürüldü

1 saat önce

- Genel görüntüler Görgü tanığı ile röportaj Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde doğal gaz hattında yangın çıktı.

- Genel görüntüler
Görgü tanığı ile röportaj Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde doğal gaz hattında yangın çıktı. Yangından bölgede bulunan boş bir ev de zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel
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