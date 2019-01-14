Sakarya'daki Yangın Söndürüldü
1 saat önce
- Genel görüntüler Görgü tanığı ile röportaj Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde doğal gaz hattında yangın çıktı.
- Genel görüntüler
Görgü tanığı ile röportaj Sakarya
'nın Arifiye
ilçesinin dağlık bölgesinde doğal gaz hattında yangın çıktı. Yangından bölgede bulunan boş bir ev de zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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