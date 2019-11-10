Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift ve bebekleri defnedildi
Son Dakika Güncel Sakarya'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift ve bebekleri defnedildi

Sakarya'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift ve bebekleri defnedildi

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve 8 aylık bebeklerinin cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift ve bebekleri defnedildi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve 8 aylık bebeklerinin cenazesi toprağa verildi.

Baba Oğuzcan (21), eşi İncinur ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu'nun Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeleri, Aşağıdereköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Yan yana konulan tabutların başında taziyeleri kabul eden aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Çiftin ve bebeklerinin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde gece saatlerinde Oğuzcan Uğurlu yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çarpıştığı 54 S 2046 plakalı işçi servisi savrularak aynı yönde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada baba Oğuzcan Uğurlu hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan anne İncinur Uğurlu ve oğlu 8 aylık Eymen Efe Uğurlu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift ve bebekleri defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]