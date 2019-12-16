Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

6 saat önce

Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandıADAPAZARI'nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu.

Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

ADAPAZARI'nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu. Kamyon alev alırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuyu da tutuşturdu. Kutudan yayılan doğalgazın da alev alması ile binanın dış cephesi ve çatısı da hasar gördü.

Akşam saatlerinde, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını kopardı. Kamyon alevler içinde kalırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kutudan doğalgazın yayılmasıyla alev topu oluştu. Kamyon ve doğalgaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi geldi. Doğalgaz dağıtım şirketi sokağa doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen kamyon güçlükle söndürüldü. Yangında binanın dış cephesi ve çatısı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:28 Kaynak: DHA
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