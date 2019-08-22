Son Dakika Haberleri: Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı
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Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı

2 saat önce

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 7 ayında 131 ülkeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 7 ayında 131 ülkeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye, Sakarya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:25 
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