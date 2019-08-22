Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı
2 saat önce
Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 7 ayında 131 ülkeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 7 ayında 131 ülkeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:25
27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor 'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor