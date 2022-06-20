Sakarya'dan 26 firma "İlk 1000 İhracatçı" sıralamasına girdi - Son Dakika
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Sakarya'dan 26 firma "İlk 1000 İhracatçı" sıralamasına girdi

20.06.2022 13:51
Sakarya'dan 26 firma "İlk 1000 İhracatçı" sıralamasına girdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" sıralamasında Sakarya'da faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" sıralamasında Sakarya'da faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırması sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

SATSO'ya kayıtlı 24, Akyazı TSO'ya kayıtlı 2 firmanın listede yer aldığı belirtilen açıklamada, "Sakaryalı 26 firma içerisinde 3 firma ilk kez bu yıl listeye girerken, 9 firma da 2020 yılına göre sıralamasını yükseltme başarısı gösterdiler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı, İSO İlk 500 ve benzeri araştırmalarda Sakaryalı firma sayısının her geçen yıl artmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Altuğ, gelişmenin, kalkınmanın ve güçlenmenin temelinde üretimin yattığını, üreten ve ürettiğini tüm dünyaya pazarlayan ülkelerin kazandığını vurgulayarak, "Sakarya olarak biz de her konuda gerçek bir üretim şehriyiz. Üretme bilincine sahip olarak bugünle yetinmeden, geleceği düşünerek üretime yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Rekabetin ön planda ve zor olduğu bir dönemde, ihracat yapmak da var olan ihracatı artırmak da büyük bir başarıdır. Sakarya'mızı, odamızı 'İlk 1000 İhracatçı' listesinde temsil eden, çalışmalarıyla yükselişini sürdüren ve şehrimize, ülkemize katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altuğ, SATSO olarak üreten, üretmenin kıymetli getirisinin değerini bilen firmaların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan 26 firma 'İlk 1000 İhracatçı' sıralamasına girdi - Son Dakika

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