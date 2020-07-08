Sakarya'dan 30 ülkeye karavan satışı - Son Dakika

Sakarya'dan 30 ülkeye karavan satışı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki 30 ülkeye karavan ihraç eden karavan firmasının sahibi Engin Başoğlu, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamak için gayret ettiklerini söyledi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki 30 ülkeye karavan ihraç eden karavan firmasının sahibi Engin Başoğlu, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamak için gayret ettiklerini söyledi.

Arifiye ilçesinde 44 yıldır karavan üretimi yapan Engin Başoğlu Karavan şirketinin sahibi Engin Başoğlu, koronavirüs salgını sırasında iç piyasadan gelen talepleri karşılamalarının yanı sıra yurt dışına da karavan ihraç ettiklerini belirtti. Salgının ardından karavana olan talebin eskiye oranla iki kat artığını, talepleri yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Başoğlu, "Aslında bizi biraz korkutan yurt dışı ayağımız vardı. Oradaki bayiliklerimizin talepleriyle bir çakışma meydana geldi. Bugün Fransa'ya karavan gönderdik. Yarından sonra da Avustralya ve İngiltere yüklemelerimiz var. Tabi iç piyasadan da talepler var. Yetiştirmek için gayret ediyoruz. Türkiye pazarında çok hareketlilik var, insanlar otellere gidip rahat kalamadıkları için imkanlara göre çadır ve karavan tatili insanlar için cazip geliyor" dedi.  Başoğlu artan talep ve karavan satışlarının sonrasında karavanla tatil yapmak isteyenlerin karavanlarıyla gidebilecekleri alanlara ihtiyaç olduğunu ve mevcut alanların artık yetersiz kaldığını söyledi. Karavanla tatile çıkanlar için yerlerin yapılması gerektiğini ifade eden Başoğlu, "Şu anda büyük bir açık şurada var, Türkiye'de biz ve bazı firmalar iç piyasaya karavan üretiyor. Üretilen ve satılan bu karavanların bir yerlere giderek kamp yapmaları lazım. Devletin bu konuda acil tedbirler alması lazım. İnsanların karavanları alıp gidecekleri yerlere ihtiyaç hasıl oldu. Buna devletin katkısını bekliyoruz, devletin bu konuda yardımcı olması lazım" diye konuştu.

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Türkiye, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:35 Kaynak: DHA

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