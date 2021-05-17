Sakarya'dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Sakarya'dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

17.05.2021 11:13
Sakarya'dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 888 milyon 163 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 888 milyon 163 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sakarya, ocak-nisan döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişine devam eden kent, ilk 4 ayda ülke ihracatına yüzde 3 katkı sağladı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik, elektronik ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatını yüzde 39,62 artıran Sakarya, bu yıl ocak-nisanda 142 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 888 milyon 163 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 89,8 ile otomotiv sektörünün oldu. Bu sektörde geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 38,9 artış kaydedilirken, 1 milyar 696 milyon 436 bin dolarlık dış satım yapıldı.

İhracatta ikinci sırada 36 milyon 944 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 22 milyon 905 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyon 230 bin dolarla makine ve aksamları, 19 milyon 352 bin dolarla iklimlendirme sanayi ve 17 milyon 590 bin dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 247 milyon 610 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 81,3 artış oldu.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 206 milyon 875 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 169 milyon 91 bin dolarla İspanya, 165 milyon 433 bin dolarla Almanya ve 128 milyon 603 bin dolarla İtalya izledi.

Kentte ilk 4 ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler ve geçen yılın aynı dönemine göre artış oranları şöyle:

Ülkeler2020 (Bin dolar)2021 (Bin dolar)Artış (Yüzde)
Fransa136,559247,61081,3
Birleşik Krallık192,346206,8757,6
İspanya116,815169,09144,8
Almanya105,869165,43356,3
İtalya95,997128,60334

Seramik, Türkiye, İhracat, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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