Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika
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Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

30.06.2022 17:37
Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

Sakarya'da 4 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Sakarya'da 4 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, eğitimde başarıyla uygulanan projelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Sakarya'dan 4 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak birinciler arasına girdiğini aktaran Kaldırım, "Bizi gururlandıran öğrencilerimiz Kerem Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni'yi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika
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