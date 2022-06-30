Sakarya'dan 4 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak birinciler arasına girdiğini aktaran Kaldırım, "Bizi gururlandıran öğrencilerimiz Kerem Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni'yi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika

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