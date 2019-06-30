Sakarya'dan 5 ayda yaklaşık 110 bin araç ihraç edildi
31 dakika önce
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89'una denk gelen 109 bin 172'si yurt dışına satıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:38
'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya
'da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89'una denk gelen 109 bin 172'si yurt dışına satıldı.
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