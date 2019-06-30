Son Dakika Haberleri: Sakarya'dan 5 ayda yaklaşık 110 bin araç ihraç edildi
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Sakarya'dan 5 ayda yaklaşık 110 bin araç ihraç edildi

31 dakika önce

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89'una denk gelen 109 bin 172'si yurt dışına satıldı.

Sakarya'dan 5 ayda yaklaşık 110 bin araç ihraç edildi, System.String[]
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89'una denk gelen 109 bin 172'si yurt dışına satıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:38 
Türkiye, Sakarya, Ekonomi
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