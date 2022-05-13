Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında 54 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis sorumluluk bölgelerinde 62 ayrı noktada 179 ekip ve 397 personel, düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur' uygulaması düzenledi. Bu çerçevede 73 metruk yer, 110 yoğunlukta ikamet ettikleri yerler, 33 umuma açık eğlence mekanı, 9 tır garajı/otobüs terminali, liman, 8 balıkçı barınağı ve 117 toplu taşıma durağı ile istasyonunda bin 109 yabancı uyruklu şahsın sorgusu yapıldı. Şehirde illegal olarak bulunduğu tespit edilen toplam 54 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - SAKARYA