Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı

13.05.2022 18:26
Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında 54 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında 54 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis sorumluluk bölgelerinde 62 ayrı noktada 179 ekip ve 397 personel, düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur' uygulaması düzenledi. Bu çerçevede 73 metruk yer, 110 yoğunlukta ikamet ettikleri yerler, 33 umuma açık eğlence mekanı, 9 tır garajı/otobüs terminali, liman, 8 balıkçı barınağı ve 117 toplu taşıma durağı ile istasyonunda bin 109 yabancı uyruklu şahsın sorgusu yapıldı. Şehirde illegal olarak bulunduğu tespit edilen toplam 54 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti Son dakika: 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı Son dakika: 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'dan 54 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement