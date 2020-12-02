Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı - Son Dakika

Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı

02.12.2020 10:59

Sakarya'da 1981 yılında kurulan gıda makineleri üreten firma, imal ettiği süt ve süt ürünleri ekipmanlarını 7 kıtada 71 ülkeye "Made in Turkey" damgasıyla pazarlıyor.

Sakarya'da 1981 yılında kurulan gıda makineleri üreten firma, imal ettiği süt ve süt ürünleri ekipmanlarını 7 kıtada 71 ülkeye "Made in Turkey" damgasıyla pazarlıyor.

Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan fabrika, bünyesinde 62 personelle Ar-Ge, tasarım, proje, üretim, montaj, devreye alma, satış ve satış sonrası servis faaliyetlerini sürdürüyor.

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, AA muhabirine, firmanın ana alanının süt ve süt ürünleri ekipmanları üretmek olduğunu belirterek, bunun yanında anahtar teslimi süt fabrikaları kurduklarını anlattı.

Tecelli, 2005 yılından sonra firmayı gelen taleplerin artmasıyla ihracata yöneldiklerini dile getirerek, "Özellikle 2013 yılı ve sonrasındaki süreçte çok ciddi seviyede katlanarak devam eden bir ihracat serüvenimiz oldu. Bugüne kadar 71 ülkeye ihracat yapmış durumdayız, bu devam ediyor. Bu ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu'dan onlarcası var. Ana yapımız; anahtar teslim süt fabrikaları kurmak olmasına karşın bu ülkelerden bizden herhangi bir makina veya ekipman talep edildiğinde bunları da sağlıyoruz." diye konuştu.

Pandemi öncesinde yoğun proje süreci ve fuar katılımları yaşadıklarını aktaran Tecelli, salgınla birlikte parça işlerinin ağırlık kazandığını söyledi.

"Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısının artması"

Türkiye'nin, yurt dışından bakıldığında yurt içinden bakıldığından çok daha güçlü göründüğüne dikkati çeken Tecelli, "Bunun altını çizelim. Cezayir, Irak, Fas, Mısır gibi ülkelere gittiğimizde 'Türkiye'den geldik.' dediğimiz zaman satış yapabiliyoruz. Bu kadar ciddi, yakın diyaloglarımız var. Bu durum, ileriye yönelik insana ümit veren ve Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğimizde gurur veren bir çalışma." dedi.

Tecelli, anahtar teslimi süt fabrikası kurulumda kullanılan 85 ürünün 75'ini imal ettiklerini aktararak, "Sektördeki diğer firmalar arasında bu yönüyle biraz öne çıkıyoruz. Anahtar teslim proje dediğimizde hem imalatının ve montajının yapılmasını hem de devreye alınmasını kast ediyoruz. Bu yönümüz düşünüldüğü zaman da sektörde bizim gibi firma sayısı az. Bütün süreçleri kendi bünyemizdeki arkadaşlarımızla yürütüyoruz. Hedefimiz; ihracat yaptığımız ülke sayısının artması. Dünyada 254 ülke var, biz 71'iyle iletişim kurabildik. İnşallah bunların sayısını artırmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"2019'da 24 milyon lira olarak tescil edilen ihracat rakamımız var"

Firma bünyesinde ihracat odaklı ikinci bir firma kurduklarını dile getiren Tecelli, şunları kaydetti:

"Bugünkü rakamlara baktığımızda satışlarımızın yüzde 90'ını ihracat oluşturuyor. Yurt dışında fuarlara katıldığımızda firma ismimizin Türkçe ve uzun olması nedeniyle bazı dezavantajları gördük. Bunu avantaja çevirmek için global anlamda karşılığı olan yeni şirketler kurduk. Mevcutta 4 firmayla devam ediyoruz. Bu yönüyle STK Makina bir grup olma özelliği de gösteriyor. Tüm firmalarımızın rakamları ele alındığında 2019 yılı itibarıyla 24 milyon lira olarak tescil edilen ihracat rakamımız var.

Bu yıl hiç kimsenin öngöremediği pandemi süreci yaşandığı için geçen seneye kıyasla anahtar teslim projelerimizde bir düşüş yaşandı. Bu projeler hem zaman alan hem de seri toplantılara tabii bir süreç. Dolayısıyla bir araya gelip konuşamadığımız için projelerde bir düşüş var fakat bunun yanında makina ve ekipmanda ciddi bir satış var. Bu yılla geçen yılı kıyasladığımızda hiçbir proje yapmamıza rağmen paralel rakamlarla devam ettiğimizi görüyoruz."

"Bakanlıkların verdiği desteklerle yurt dışına açıldık"

STK Makina Onursal Başkanı Kadir Tecelli de yaklaşık 40 yıl önce kurulan firmayla Türkiye'de bir adım öne geçtiklerini belirtti.

Çevresindeki insanların bu alanda çalışmasının kendisini teşvik ettiğini anlatan Tecelli, kuruluş yıllarında yurt içi ağırlıklı çalıştıklarını ve sektöre ciddi katkılar sunduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır ihracata yoğunlaştıklarını belirten Tecelli, "İhracatta bu kadar güçlü olmamızı yurt içi piyasadaki yayılımımız sağladı. Bunun yanı sıra dışarıdan gelen talepler oldu. Özellikle birçok bakanlığın verdiği destekler ve fuarlarla yurt dışına açıldık. Dışarıdaki yatırımcılara ulaşma şansını elde ettik. Yurt dışındaki faaliyetlerimizde ülkemizi temsil ettiğimizi düşünerek bir kat daha fazla özen ve gayret göstererek çalışıyoruz, dikkat ediyoruz. Bu da geliştirmeyi artırıcı bir etken oluyor." diye konuştu.

Kadir Tecelli, sanayi alanlarının artırılması ve düzenlenmesinin yanı sıra nitelikli personel yetiştirilmesinin sektörde istihdamı arttıracağına işaret ederek, bu alanlardaki çalışmaların yoğunluk kazanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı
Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı
Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı
Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı

İhracat, Tecelli, Sakarya, Makine, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan 71 ülkeye süt ve süt ürünleri makineleri ihracatı - Son Dakika


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