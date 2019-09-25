Sakarya'dan 8 ayda 3.3 milyar dolarlık ihracat
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Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'dan, yılın 8 ayında toplamda 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'dan, yılın 8 ayında toplamda 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30
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