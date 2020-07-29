Sakarya'dan 9 proje Minecraft Eğitim Challenge 2020'ye seçildi - Son Dakika

Dünya çapında gerçekleştirilen Minecraft Eğitim Challenge 2020'de bu yıl Türkiye'yi dünya ülkeleri arasında temsil etmek üzere seçilen 150 proje arasında Sakarya'dan 9 projenin yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya'daki eğitim faaliyetlerini dünyaya tanıtacak projelerin Amerika'daki Microsoft Dünya Minecraft Eğitim Ekibi'ne gönderildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ilimizin eğitimi için çok önemli bu başarıda emeği geçen tüm proje ekiplerini, okul yöneticilerini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutladı.

Dünya çapındaki yarışmaya geçtiğimiz yıllarda çoğunlukla özel okulların katıldığını ifade eden Durmuş, bu yıl Minecraft Eğitim Challenge 2020'ye devlet okullarımızın yüksek katılımının dikkat çektiğini anlattı.

İlimizden seçilen 9 proje arasında ise imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerimizin sayısının fazla olduğunu aktaran Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak faaliyetlere devam ettiklerini kaydetti.

Uzaktan eğitim çalışmalarında Microsoft iş birliğinde 'Eğitimde Dijital Dönüşüm Seferberliği' başlattıklarına vurgu yapan Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu yıl Minecraft Eğitim Challenge 2020 girişiminin temasının 'Daha İyi Bir Dünya Tasarlamak'. Okullarımıza ücretsiz olarak verilen ve tüm eğitimci ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmada, kamusal alan, sürdürülebilir okul, erişilebilir araç, karbon nötrlüğü, erişilebilir sınıf ve sağlık sistemi konularında hazırlanan özgün projelere yer verilerek okullar için ilham verici bir rekabet ortamının oluşturulması hedefleniyor.