Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi

01.04.2022 16:49
Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 400 erzak kolisini taşıyan tırlar, Ağrı ve Şırnak'a uğurlandı.

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 400 erzak kolisini taşıyan tırlar, Ağrı ve Şırnak'a uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardımları taşıyan 2 tırın uğurlanması dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, ramazan dolayısıyla yapılan yardımların kıymetli olduğunu kaydetti.

Dua edilmesinin ardından erzak kolilerini taşıyan tırlar "kardeş şehir" Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine ve Şırnak'a hareket etti.

Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi
Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi
Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi
Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi

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Demokrasi, Sakarya, Şırnak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'dan Ağrı ve Şırnak'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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