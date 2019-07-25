Sakarya'dan Amerika'ya

Törene, Sakarya
Valisi Hüseyin Avni Coş
, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik
, Toyota Motor Corporation İcra Komitesi Üyesi Moritaka Yoshida ve Toyota Motor Avrupa
Genel Müdür ve CEO
'su Dr. Johann van Zyl katıldı.
350 milyon Euro yatırımla üretilen C-HR ile birlikte Toyota'nın Türkiye
'de üretim kapasitesi 150 binden 280 bin adede çıkarken 2 bin kişiye ek istihdam sağlandı. Yaratılan ek istihdamla birlikte Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye çalışanı sayısı 5 binin üzerine çıkarken, önümüzdeki dönemde işe alımların devam edeceği belirtildi. Toyota'nın 22 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımın toplamı ise 1.7 milyar Euro'ya ulaştı. C-HR, Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve ilk crossover olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ise Yeni Global Platform'da (TNGA) Japonya
dışında üretim yapan ilk fabrika oldu. Toyota C-HR'ın yanı sıra aynı hatta Corolla ve Verso modellerinin de üretimine devam edecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Eylül
ayında üç vardiya üretime geçerek, günlük üretimini 960 adede çıkardı.
ABD VE KANADA'YA GİDECEK
DÜN sakarya'da düzenlenen törende Toyota C-HR'nin Avrupa pazarından sonra, en büyük ihracat pazarının Amerika Birleşik Devletleri
ve Kanada
gibi Kuzey Amerika
ülkeleri olacağı belirtildi. C-HR, Tayvan
, Afrika
ve Ortadoğu ülkelerinin de aralarında olduğu toplam 45 yeni pazara daha Sakarya'dan ihraç edilecek. Üretim bu yıl yüzde 33, 2017 yılında ise yüzde 140 oranında artacak, ihracat oranı ise yüzde 90'a çıkacak.