Son Dakika Haberleri: Sakarya'dan çalınan otomobil Kandıra'da terk edilmiş halde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'dan çalınan otomobil Kandıra'da terk edilmiş halde bulundu

Sakarya'dan çalınan otomobil Kandıra'da terk edilmiş halde bulundu

17 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Sakarya'da hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen çalıntı otomobil, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde içerisinde parçalanmış bir para kasası ile terk edilmiş halde bulundu.

Sakarya'dan çalınan otomobil Kandıra'da terk edilmiş halde bulundu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Sakarya'da hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen çalıntı otomobil, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde içerisinde parçalanmış bir para kasası ile terk edilmiş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kandıra Akçabeyli Mahallesi Potlar mevkiindeki fındık bahçesi içerisinde terk edilmiş bir araç olduğunu gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, fındık bahçesinde terk edilmiş otomobil ve yanında parçalanmış bir para kasası olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, otomobilin Sakarya'dan çalınmış olduğu tespit edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Sakarya, Kandıra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
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