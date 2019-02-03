Sakarya'dan Cumhur İttifakı'na Örnek Hareket
56 dakika önce
Sakarya'da izne ayrılan AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevini Büyükşehir Meclisi'nin MHP Grup Başkanvekili Erkal Etçioğlu'na bıraktı.
Sakarya
'da izne ayrılan AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevini Büyükşehir Meclisi'nin MHP
Grup Başkanvekili Erkal Etçioğlu
'na bıraktı.
AK Parti ile MHP arasında 31 Mart yerel seçimleri öncesinde oluşturulan Cumhur İttifakı'na örnek hareket Sakarya'da yapıldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeki Toçoğlu, izne ayrıldı. Makamını ise Büyükşehir Meclisi MHP Grup Başkanvekili Erkal Etçioğlu'na bıraktı. Daha önce belediye başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinden bu yana da Adapazarı
ve Büyükşehir Meclisi üyesi olan Erkal Etçioğlu, 4 Şubat Pazartesi günü itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:52 Kaynak: İHA
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