Sakarya'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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Sakarya'dan deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Sakarya'da toplanan yiyecek, giyecek ve battaniye yardımı yüklü tır, Elazığ'a gönderildi.

Sakarya'dan deprem bölgesine yardım, System.String[]

Sakarya'da toplanan yiyecek, giyecek ve battaniye yardımı yüklü tır, Elazığ'a gönderildi.

Damla İlim Kültür Hizmet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Bugüne kadar bütün dünya milletleri ve mazlumların yaralarını sarmaya gayret edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 3 hafta önce 'İdlip'de insanlık ölüyor' sloganı altında yardım kampanyası başlatmıştık. Allah rızası ve mazlumların duasını alabilmek için İdlib'e gönderilmek maksadıyla bir tır yiyecek, giyecek ve battaniyeyi uluslararası yardım kuruluşuyla ulaştırmaya karar verdik. Yardımı en kısa zamanda gönderme niyetindeydik ki, ülkemiz sınırlarında meydana gelen deprem neticesinde yönümüzü Elazığ'a çevirmek zorunda kaldık."

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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