Sakarya'dan Doğu Türkistan'daki zulme tepki - Son Dakika
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Sakarya'dan Doğu Türkistan'daki zulme tepki

7 saat önce

Sakarya'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı zulüm kınandı.

Sakarya'dan Doğu Türkistan'daki zulme tepki, System.String[]

Sakarya'da Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı zulüm kınandı.


Çin'in, Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme tepkiler gelmeye devam ederken Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yer alan Ağa Camiinde gerçekleşen basın açıklamasında yapılan zulüm kınandı. 2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in uzun yıllardır asimile ve yıldırma politikası yürütülen Doğu Türkistan için basın açıklaması gerçekleştiren topluluk tarafından, Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edildiğini belirtildi. Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz kaldıklarını evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmekte olduklarını dile getirildi.


Toplanan grup adına yapılan basın açıklamasında, "2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır. Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Uygulanan yol ve yöntemlere bakıldığında Çin yönetiminin halihazırda bütün Uygurları 'suçlu' olarak kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Kamplardan çıkmayı başaranların ifadelerine göre toplama kamplarında mahkumları su tanklarına daldırma, kadın tutukluların yüzlerinde ve vücutlarında sigara söndürme, bileklerinden asılan tutukluları copla dövme, elektrik verme, değişik, acı verici nesnelerle dövülme, soğukta bekletme, yoğun ve parlak ışıkla körleştirme, uzun süre gergin pozisyonda tutma, uykusuz, aç ve susuz bırakma, günlerce "kaplan koltuğu" denen hareketsiz koltuklarda oturtma, elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak dolaştırılma gibi kötü muameleler yapılmaktadır. Bu türden işkenceler fiziksel veya zihinsel bozukluklarla, çoğu zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Batılı kaynaklara göre Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunuyor. Bu her Uygur ailesinden en az bir kişinin söz konusu kamplarda tutuklu olduğu anlamına gelmektedir. Tutuklu olanlar genellikle 20 - 40 yaş arasındaki Uygur erkeklerdir. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyorlar. Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik dini baskılar gün gittikçe artmaktadır. Baskılar 1970'li yıllardaki 'Kültür Devriminden sonra en üst noktaya ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Sakarya, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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