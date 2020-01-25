Sakarya'dan, Elazığ'a AKOM TIR'ı gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'dan, Elazığ'a AKOM TIR'ı gönderildi - Son Dakika

Sakarya'dan, Elazığ'a AKOM TIR'ı gönderildi

6 saat önce

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ı gönderdi.

Sakarya'dan, Elazığ'a AKOM TIR'ı gönderildi, System.String[]

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ı gönderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ını gönderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yola çıkan TIR, bölgede telefon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimi sağlayacak. İçerisinde mutfak, banyo 12 adet yatak bulunan TIR uydu telefonları vasıtasıyla haberleşmeyi ve bölgede yapılacak arama- kurtarma faaliyetlerine katkı verecek. TIR bölgede görev alan kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda önemli rol üstlenecek.

BAŞKAN YÜCE: BİZLER SAKARYA OLARAK BU DEPREMİ YAŞAYANLARDAN BİRİYİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mobil kriz merkezi TIR'ını deprem bölgesine gönderirken yaptığı açıklamada, "Bizler Sakarya olarak bu depremi yaşayanlardan biriyiz. O dönemlerde ben de belediye başkanıydım ve şehrimizde bu depremi yaşamıştık. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar bizlere ulaştırılmıştı. ve onlarla yaralarımızı sarmaya çalışmıştık. Bizde bu acıyı yakinen yaşayan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek AKOM TIR'ımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz. İhtiyaç duyuldukça anında göndermek üzere arkadaşlarımız hazır kıta beklemekteler" dedi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış
Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti 20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 08:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'dan, Elazığ'a AKOM TIR'ı gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]