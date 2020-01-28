Sakarya'dan gönderilen yardımlar deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda başlatılan destek kampanyası kapsamında toplanan gıda ve giysi yardımları, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sakaryalılar'ın destek için gönderdiği 5 tır dolusu malzemeyi Malatya'da yetkililere teslim etti.

Sakaryaspor taraftar grubunun oluşturduğu yardım tırı da bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeyle iletişim halinde olduklarını, mobil kriz tırını hemen bölgeye sevk ettiklerini bildirdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yüce, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve devletimizin kurumları ilk andan itibaren bölgede etkin şekilde yer aldı, almaya devam ediyor. Bizler de Sakaryalı hemşehrilerimizin destekleriyle hazırladığımız 5 tırı bölgeye ulaştırdık. Bu zor günleri biz yaşadık ve çok iyi biliyoruz. Bu konuda şehir olarak da büyük tecrübeye sahibiz. O gün tüm Türkiye bizim yanımızdaydı. Bizler de Elazığ ve Malatya'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.