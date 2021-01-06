Sakarya'dan ihracat rekoru - Son Dakika

Sakarya'dan ihracat rekoru

06.01.2021 17:21
Sakarya'dan ihracat rekoru, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin geçen yılın aralık ayında 572 milyon 844 bin dolarlık ihracat performansıyla tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakalayarak rekor kırdığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin geçen yılın aralık ayında 572 milyon 844 bin dolarlık ihracat performansıyla tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakalayarak rekor kırdığını bildirdi.

Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, dış satımda 2019 aralık ayına göre yüzde 21 artış, bir önceki aya göre de yüzde 26'lık bir yükseliş gösteren Sakarya'nın, 2020 yılını 4 milyar 459 milyon dolarlık ihracatla kapattığını belirtti. Altuğ, Sakarya'nın, Türkiye'nin yıllık ihracatına yaklaşık yüzde 3'lük katkı sağlayarak 7'nci sırada yer aldığını kaydetti.

Sakarya'nın geçen yılki ihracatı genel olarak değerlendirildiğinde Ekvator, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Bangladeş ve Hong Kong'a yapılan dış satımda büyük yükseliş gözlendiğini aktaran Altuğ, "2020 yılı sektörel ihracat performansını değerlendirdiğimizde aralık ayında olduğu gibi otomotiv, demir-demir dışı metaller, makine aksamları ve iklimlendirme sanayi başı çeken sektörler oldu. Ülke bazında gerçekleştirdiğimiz ihracatımıza baktığımızda ise Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık, İsrail ve ABD gibi ülkeler başı çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Altuğ, şehir ve ülke olarak 2020 yılında birçok alanda ciddi mücadeleler verdiklerini, tüm dünyadaki tedarik zincirinin kısa sürede kırılma noktasına geldiği, üretimin durduğu bir süreci atlattıklarını ve bu zorlu yılı üretim ve ihracat anlamında verimli bir şekilde kapattıklarını bildirdi.

Sakarya'nın 2020 yılının aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 572 milyon 844 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladığını ve rekor kırdığını belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesindeki dönemden daha yüksek bir performans sergiledik. 2020 gibi sağlık başta olmak üzere ekonomik olarak da sıkıntılı geçen bir yılı rekorla kapatma başarısını gösteren tüm üretici ve ihracatçı firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Umuyoruz ki 2021 yılı üretim ve ihracat hamleleriyle tüm dünyayla rekabeti sürdüreceğimiz, yeni yatırımlarla kendimizi daha da geliştireceğimiz bir yıl olacaktır. Bizler yükselişin sürmesi adına çalışmaya ve üretmeye hiç ara vermeden devam edeceğiz."

Yönetim Kurulu, Türkiye, Sakarya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan ihracat rekoru - Son Dakika Ekonomi


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