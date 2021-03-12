Sakarya'dan iki ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Sakarya'dan iki ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

12.03.2021 11:13
Sakarya'dan iki ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-şubat döneminde 947 milyon 443 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-şubat döneminde 947 milyon 443 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamaktaki yerini korudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik elektronik ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya'dan yılın ilk iki ayında 127 ülke ve 5 serbest bölgeye 947 milyon 443 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 91 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörün ocak-şubat dönemi dış satımı 862 milyon 343 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 18 milyon 661 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 9 milyon 802 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 8 milyon 667 bin dolarla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri", 7 milyon 976 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 116 milyon 690 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 2,1 artış oldu.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 95 milyon 128 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeleri 93 milyon 411 bin dolarla İspanya, 75 milyon 148 bin dolarla Almanya ve 71 milyon 804 bin dolarla İtalya izledi.

Türkiye, Sakarya, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan iki ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi         
12:55
Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı         
12:06
15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:27:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'dan iki ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei