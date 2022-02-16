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Sakarya'dan kardeş şehir Taşlıçay'a gıda yardımı - Son Dakika

Sakarya'dan kardeş şehir Taşlıçay'a gıda yardımı

16.02.2022 08:52
Sakarya'dan kardeş şehir Taşlıçay'a gıda yardımı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu yardım tırı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine gönderildi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Yüce, içerisinde yağ, şeker, un, pirinç, makarna gibi temel gıdaların bulunduğu 700 koliyi Taşlıçay'a gönderdiklerini kaydetti.

Kolilerin Sakarya Bakkallar Odasının katkılarıyla hazırlandığını aktaran Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok kardeş şehir uygulaması yürütüyoruz. Bunlardan biri de Ağrı Taşlıçay Belediyesiyle kurduğumuz kardeşlik ilişkisidir. Geçtiğimiz aylarda kardeş belediyemiz Taşlıçay'a 600 gıda kolisi ve 100 bebek bakım kolisi göndermiştik. Bugün de kardeş belediyemize 700 gıda kolisi gönderiyoruz." dedi.

Gıda kolileri, Taşlıçay'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

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Demokrasi, Taşlıçay, Sakarya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kardeş şehir Taşlıçay'a gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'dan kardeş şehir Taşlıçay'a gıda yardımı - Son Dakika
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