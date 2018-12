Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, final sınavlarına hazırlanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri için gece 00.00'a kadar çeşitli ikramlarla hizmet sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, final sınavlarına hazırlanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri için gece 00.00'a kadar çeşitli ikramlarla hizmet sunacak.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık Pazartesi ve 13 Ocak Pazar tarihlerinde kütüphanenin gece 00.00'a kadar hizmet sunacağını belirterek final sınavlarına hazırlanan tüm öğrencileri kütüphaneye beklediklerini belirtti.



Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerden kütüphane saatleriyle ilgili esnetme talebi aldıklarını ifade eden Turan, "Ülkemizin geleceği sevgili gençlerimize çay, çorba, kahve ikramlarımız da olacak. Tüm öğrencilerimizi Faik Baysal Kütüphanesi'ne bekliyor; sınavlarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.



SAÜ 500 büyük ihracatçı arasına girdi





Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması" sonuçlarına göre Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı arasına giren Sakarya Üniversitesi (SAÜ), geçen yıla göre sıralamada 34 sıra yükselerek 431. sırada yer aldı.



SAÜ'den yapılan açıklamada, bu yıl üçüncüsü yapılan araştırmada Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü, üniversitede okuyan uluslararası öğrencilere ilişkin mali verileri derleyerek, SAÜ adına TİM'in Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na katıldığı, araştırmada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 17 sektörün yer aldığı ifade edildi.



2017 verilerine göre yapılan araştırmada SAÜ'nün 21 Aralık'ta açıklanan listede 431. sıraya yerleşerek, en büyük ihracatçılar arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, 3 bin 500'ü aşan uluslararası öğrencisiyle "Eğitim Hizmetleri - Devlet Üniversiteleri" kategorisinde katıldığı araştırmada söz konusu kategoride ise 7. olduğu ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, "Sakarya Üniversitesi yapılan sıralamalarda her geçen gün daha da yükselmektedir. Üniversite olarak nitelikli eğitim vermek, araştırma üniversitesi haline gelmek ve sosyal yarar oluşturmak hedeflerimiz yolunda gereken her türlü çalışmayı yapacağız." ifadelerine yer verildi.



Serdivan Belediyesinden sokak hayvanlarına yardım



Serdivan Belediyesi, havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle kırsal alanlar başta olmak üzere sokak hayvanlarının yaşadığı noktalara kuru mama bırakıyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce hayata geçirilen uygulama kapsamında sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen beslenme üniteleri ekipler tarafından her gün kontrol edilerek yem, mama ve su takviyesi yapıldığı aktarıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak

Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi