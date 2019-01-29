Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri, Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri, Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.



Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Kent Orkestrası sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.



Şef Deniz Başay ile yeni repertuvarını seslendiren Kent Orkestrası'nın sahne performansı ilgiyle izlendi.



Şef Başay, katılımcılara teşekkür ederek, orkestra adına müzikseverlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Talep ve öneriler masaya yatırılacak



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Turizm ve Karayolu Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.



Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye Belediyeler Birliği ve TÜRSAB yetkililerinin de katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimlerin temsilcileri de yer aldı.



Programda, şehirler arası yolcu taşımacılığı, servis taşımacılığı ve turizm taşımacılığı alanında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.



Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Pistil, taşımacılık sektörünün son durumuna ilişkin önemli bir toplantıya katıldıklarını belirtti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde il sınırı, mesafe ve taşımacılık türüne göre ilgili yetki belgesine sahip olunması gerektiğini vurgulayan Pistil, şunları kaydetti:



"Büyükşehir belediyelerince şehir içi taşımacılık konusunda yapılan yetkilendirme ve lisanslamalar bulunuyor. Şehir sınırlarını aşan kısa mesafeli tarifeli yolculuklar, servis hizmetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan gezi ve transfer ihtiyaçları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmaların denetimi ve ihlaller konularında yaşanan durumlar tarafların görüş ve önerilerine açıldı."



Büyükşehir Belediyesinden kömür denetimi



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kömür denetimleri arttırıldı.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, ekipler tarafından kömürlerden usulüne uygun olarak numune alındığını, alınan numunelerin en kısa zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarına analize gönderildiğini ifade etti.



Analiz sonuçlarının olumsuz gelmesi durumunda ilgili kömürün satışı durdurularak idari yaptırım kararının uygulandığını vurgulayan Karamehmetoğlu, "Kömür satışı yapılan işletmelerde satışa sunulan kömürlere ait tüm belgeler kontrol edilmekte, açık (torbasız) kömür veya uygun torbalama yapılmayan kömürlerin satışı durdurulmaktadır. Nihai tüketiciye kömür satmak isteyen iş yerleri öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 'Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi' almaları gerekmektedir. İlimizde Katı Yakıt Kayıt Belgesi almış olan iş yerlerine kömür satmak isteyen ithalatçı/üretici ise kömürün ilimiz için uygunluğunu gösteren satış izin belgesi almak zorundadır. Kömür satın almak isteyen tüketiciler kömürleri mevzuata göre uygun torbalanmış şekilde ve kömür torbalarının üzerinde bulunması zorunlu olan uygunluk izin belgesi numarası yazan kömürleri satın almalıdır. Açık (torbalanmamış) kömür veya uygun torba örneğine sahip olmayan kömürlerin satıldığı işletmeler ile ilgili 291 22 32 nolu hatta veya Alo 153 Çözüm Masasına bilgi verilebilir." ifadelerini kullandı.

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