Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırlarına dahil olmadan önce uzun yıllar su sıkıntısı yaşayan Hendek'in Harmantepe, Kırktepe ve Yarıca mahallelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) gerçekleştirilen çalışmalar sonucu sorunlar giderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmet sınırlarına dahil olmadan önce uzun yıllar su sıkıntısı yaşayan Hendek'in Harmantepe, Kırktepe ve Yarıca mahallelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) gerçekleştirilen çalışmalar sonucu sorunlar giderildi.



Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan, il sınırlarının tamamını büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna veren değişikliğin ardından şehir genelinde çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda uzun yıllar boyunca yetersizlik ve bulanıklık gibi sorunların yaşandığı Hendek'in Harmantepe, Kırktepe ve Yarıca mahallelerinde 9 bin metrelik içme suyu altyapısı inşa edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara Dikmen-Balkaya kaynağından birinci sınıf içme suyu ulaştırıldı.



Ayrıca Kırktepe ve Harmantepe mahalleleri arasında yer alan ve atıl durumda bulunan yol, SASKİ ekiplerinde rehabilite edilerek araç geçişlerine uygun hale getirildi.



-"Akıllı Bisiklet" projesinde çalışmalar başladı



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması amaçlanan projede "akıllı bisiklet istasyonları" için montaj çalışmaları başladı.



Şehrin belirli noktalarında gerçekleştirilen montaj çalışmaları hakkında açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Pistil, "Bisiklet Paylaşım Sistemi ile şehrimizin muhtelif 15 farklı noktasına akıllı bisiklet istasyonları kuruyoruz. 100 bisiklete hizmet sunacağımız bu istasyonlarımızın montaj çalışmaları başlamış durumda. İnşallah kısa süre içerisinde de tamamlayarak uygulamaya sunacağız." dedi.

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