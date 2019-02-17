Sakarya'dan Kısa Kısa

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1 saat önce

SAKARYA (AA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri bahar dönemi başlıyor.

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SAKARYA (AA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri bahar dönemi başlıyor.

Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem doğa yürüyüşlerinde vatandaşların sağlıklı yaşamak için adımlar atacağını belirterek, "Sakarya'nın eşsiz doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle keyifle keşfedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem kayıtlar 25 Şubat itibarıyla belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

AKM'de "Mide Hastalıkları" konferansı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Konferansları "Mide Hastalıkları" konulu etkinlikle devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans, Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) 19 Şubat'ta gerçekleşecek.

Programa, SAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Altıntoprak, SAÜ Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu ve SAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Gastroentoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tarık Eminler'in konuşmacı olarak katılacak.

Öğrencilere " Evliya Çelebi'nin İzinde" dersi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Büyükşehir Akademi programı, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş'ın "Evliya Çelebi'nin İzinde" dersiyle devam etti.

Ertaş, etkinliğin tarihe ilgi duyan öğrencilere Evliya Çelebi'yi yakından tanıma fırsatı sağladığını belirterek, "Evliya Çelebi, serhat bölgelerini çok iyi bildiği için ona 'Serhat Korsanı' derlerdi. Bütün düşman bölgelerini şehir şehir kasaba kasaba aklına kazımıştır." dedi.

-Kültür-sanat etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri, yazar Ömer Çelik'in "Acı Yok" adlı kitabının söyleşisi ve imza günü programıyla devam edecek.

Adapazarı Kız Meslek Lisesi ve Faik Baysal Kütüphanesi'nde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek programda yazar Çelik okurlarıyla bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:31 Kaynak: AA

Evliya Çelebi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
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