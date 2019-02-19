Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Zeki Toçoğlu
, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun
ve yönetimi ile bir araya geldi.
Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda iş dünyasına olan inançlarının tam olduğunu belirterek, "Şehrimiz gelişen nitelikli sanayisi ile birlikte ihracat rakamlarında öne çıkan şehirlerin başında geliyor. MÜSİAD'a üye iş adamlarımızın da yaptığı çalışmaları yakınen takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de şehrimize her anlamda büyük katkılar sunacaklarına olan inancım tam. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın." ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ise, "Yeni dönemde de şehrimizin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi'nden 2 yeni kitap
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yayınlarına "Hikayemizin Türküsü: Mustafa Kutlu" ve "Hz. Peygamber'i Sanatla Anlatmak" adlı kitapları ekledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Mustafa Kutlu Hikayeciliği Çalıştayı" ve "Hz. Peygamber'i Sanatla Anlatmak Sempozyumu" programlarının bildirilerinden oluşan iki eser şehir kitaplığına kazandırıldı.
Açıklamada, "Hikayemizin Türküsü: Mustafa Kutlu" kitabı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk
, çalışmanın Mustafa Kutlu'nun hikayeciliğinin anlaşılmasında önemli bir payı olacağına inandığını belirterek, "Mustafa Kutlu'nun hikayeleri Anadolu'nun türküsü olduğu gibi, Mustafa Kutlu da bizim hikayemizin türküsüdür." ifadelerini kullandı.